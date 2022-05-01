Речной флот Транснефти готов к навигации

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" завершило подготовку собственного водного транспорта к периоду навигации 2022 года.

Он необходим для перебазировки транспортных средств, специальной техники, технологического оборудования и материально-технических ресурсов в труднодоступные для наземной доставки места, а также для перевзки персонала к месту обследования подводных переходов магистральных нефтепроводов.

В структурных подразделениях предприятия на плавсредствах провели ремонт и техническое обслуживание узлов и механизмов, навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализации, испытали спасательное оборудование и противопожарный инвентарь, обновили лоцманские карты.

Суда приняты в эксплуатацию, получены разрешения инспектирующих органов.

Филиалы АО "Транснефть – Сибирь" располагают 35 единицами водного транспорта, поднадзорных ФАУ "Российский речной регистр", в числе которых 10 буксиров, 9 служебно-разъездных катеров, 1 нефтесборщик, 3 судна на воздушной подушке, а также 12 барж.

Базы флота расположены в Тюменском, Урайском, Тобольском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Уренгойском управлениях магистральных нефтепроводов. Суда курсируют по всему Обь-Иртышскому бассейну: рекам Обь, Иртыш, Пур, Таз и все боковые притоки – Тура, Тобол, Тавда, Сосьва, Конда, Балык, Салым, Юган. На территории Тюменской области и Югры навигация ведется с первых чисел мая, на Ямале - в июне.

Ирина Шемякина