В середине недели в Тюмени потеплеет до 27 градусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление до 27 градусов обещают синоптики в Тюмени в середине недели. Как отмечает центр Фобос, с 23 по 29 мая, жителей областного центра ожидает неустойчивая погода. Дневная температура воздуха составит от 11 до 27 градусов, в отдельные дни пройдут ливневые дожди и грозы.

23 мая днем ожидается переменная облачность, к вечеру возможен дождь, атмосферное давление ниже нормы, умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем составит плюс 11 градусов, ночью – плюс 6.

24 мая в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Днем потеплеет до плюс 20 градусов, ночью ожидается до плюс 8. Ветер слабый, юго-восточный.

25 мая станет самым жарким днем недели. В течение дня воздух прогреется до 27 градусов. Ветер подует с юго-востока с порывами до 11 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 12.

26 мая станет прохладнее. Днем ожидается плюс 15, ночью – плюс 7 градусов. В течение суток возможен небольшой дождь, гроза, северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

27 мая днем воздух прогреется до 17 градусов тепла, ночью до плюс 10. Осадков в этот день не ожидается, будет дуть слабый западный ветер.

Выходные дни будут теплыми и без осадков. Синоптики прогнозируют 28 и 29 мая переменную облачность, умеренный юго-западный ветер. Дневная температура воздуха составит от 20 до 23 градусов тепла, ночная – до плюс 11 градусов.

Любовь Голышева