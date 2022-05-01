Тоболячка передала лжесотруднику банка 100 тысяч рублей

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Тоболячка перевела 100 тыс. рублей мошенникам, которые представились сотрудниками банка. Звонившие сказали ей, что на нее оформили кредит и необходимо прервать операцию по выдаче денег, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".

"Потом с потерпевшей начала разговаривать девушка, которая представилась специалистом службы безопасности банка, она попросила пенсионерку сообщить об имеющихся на счету денежных средствах. Не заподозрив обмана, заявительница сообщила, что имеет накопления в размере 100 тысяч рублей. После этого "сотрудница банка" попросила клиентку незамедлительно пройти к банкомату, обналичить деньги и перевести их на "безопасные" счета", - говорят полицейские.

Женщина выполнила все продиктованные мошенницей операции, после перевода денег злоумышленница предупредила, что данную информацию никому нельзя разглашать. Только на следующий день пенсионерка поняла, что общалась с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".