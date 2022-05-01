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Тюменский ансамбль "ЯромилЪ" стал победителем Всероссийского конкурса "Казачий круг-2022"

Общество, 09:12 24 мая 2022

kto72.ru/ | Фото: kto72.ru/

Ансамбль "ЯромилЪ" под руководством Русланы Лосевой стал победителем Всероссийского конкурса "Казачий круг-2022" в Омске, сообщает ТКТО.

В конкурсе приняли участие коллективы и солисты из Алтайского края, Республику Алтай, Омской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

"Казачий круг" – ежегодное, традиционно проводимое культурное мероприятие, утвержденное решением совета при президенте РФ по делам казачества в 2010 году.

Напомним, ансамбль "ЯромилЪ" создан в 2011 году на базе Тюменского государственного института культуры, руководитель – Руслана Лосева. Основная цель проекта – сохранение, реконструкция и популяризация традиционного фольклорного материала, а также обрядовых действ, бытовавших на территории Западной Сибири. Часть песен были найдены участниками ансамбля во время экспедиций, а обрядовые действия по крупицам восстановлены по воспоминаниям и архивным записям жителей нашего региона. "ЯромилЪ" участник многих мероприятий и конкурсов.

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# ансамбль , Руслана Лосева

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