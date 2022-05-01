Ведущие российские онкологи проведут консультации в тюменском "Нобель-парке"

| Фото: группа "Медицинский город | Тюмень | Онкодиспансер" во ВКонтакте | Фото: группа "Медицинский город | Тюмень | Онкодиспансер" во ВКонтакте

Акция "Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!" пройдет в "Нобель-парке" (ул. Пермякова, 1 стр. 5) в Тюмени 24 мая с 9 до 18 часов. Ведущие онкологи страны проведут профилактические консультации с трудовыми коллективами бизнес-центра, сообщила специалист по связям с общественностью Медицинского города Елена Лосева.

Врачи маммолог, онкодерматолог, онколог-хирург и специалисты других направлений проведут осмотры и дадут рекомендации. При подозрении на онкологическое заболевание человека направят на дообследование в региональные медицинские организации.

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского дня онколога, приуроченного к 75-летию онкологической службы Тюменской области. Самые известные онкологи России приедут в Тюмень, чтобы обменяться опытом и поучаствовать в мастер-классах с "живыми" операциями в прямом эфире. Среди них — Иван Стилиди, Тигран Геворкян, Алексей Карачун, Дмитрий Сехниаидзе.

Еще одним важным событием станет подписание меморандума о сотрудничестве между ТюмГМУ и МКМЦ "Медицинский город". Партнерство будет направлено на развитие кафедры онкологии медвуза и создание совместного учебно-методического центра на базе медгорода.