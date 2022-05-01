Восемь семей из аварийного дома по улице Шебалдина в Тюмени получили новое жилье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь семей, проживавшие в аварийном доме по ул. Шебалдина, 5 в Тюмени, расселены. Пять семей получили квартиры по соцнайму, три - стали собственниками жилья за счет выплаты за изымаемые квартиры, сообщает департамент имущественных отношений администрации города.

Переселение из аварийного жилья прошло в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".

Расселенный дом введён в эксплуатацию в 1965 году. Его снесут до конца 2022 г.