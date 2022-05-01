Диетолог рассказала, что недосып ведет к перееданию

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врач-диетолог, сомнолог, эндокринолог ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Оксана Венгржиновская рассказала, что недосыпы, так же как и хронический стресс, вызывают жажду углеводов, нездоровой еды.

Поэтому, по ее словам, важно полноценно отдыхать и восстанавливать силы каждый день. "Если вам кажется, что можно отоспаться на выходных, то это заблуждение, - поясняет она. - Последние исследования показывают: чем больше разница между продолжительностью сна в будни и в выходные (это называется "социальный джетлаг"), тем выше склонность к перееданию, депрессии, набору веса".

Режим выходит на первый план, он важен так же, как и то, что у человека в тарелке.