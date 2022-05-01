Депутаты Тюменской городской думы оценили исполнение бюджета города за 2021 год

| Фото: с сайта Тюменской городской думы | Фото: с сайта Тюменской городской думы

Депутаты Тюменской городской думы полностью удовлетворены тем, как исполнен бюджет Тюмени за 2021 год. Это резюмировал в завершении заседания постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы председатель Иван Романчук 23 мая.

"Не возникло никаких вопросов. Все было четко представлено, прозрачно, было понятно, куда пошли средства, их эффект. Поэтому были только положительные отзывы. У бюджета в прошлом году, как и много лет подряд, самым главным является социальная направленность бюджета. Это поддержка образования, комфортной городской среды, масса других проектов, которые направлены на улучшение жизни наших горожан", — поделился Иван Романчук.

Об исполнении бюджета Тюмени за 2021 год доложил заместитель главы города, директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук. "В 2021 году в городской бюджет поступило 35,1 миллиарда рублей. Расходы по итогам года составили 36,1 миллиарда. Это на полтора миллиарда больше, чем в 2020 году. Как и прежде, заемные средства не привлекали. Муниципальный долг отсутствует. Это важный показатель сбалансированности и устойчивости городского бюджета. Исполнение как доходной, так и расходной частей по итогам прошлого года соответствует динамике средних значений последних лет. План по доходам немного перевыполнен. Расходы исполнены на 93 процентов — очень высокий показатель", — сообщил Андрей Пилипчук.

34 млрд рублей были направлены на финансирование 20 муниципальных программ в различных направлениях деятельности. Их можно разделить на четыре блока: развитие человеческого капитала (49%), обеспечение комфортной среды проживания (35%), улучшение жилищных условий (10%) и реализация иных вопросов местного значения (1%).

Отдельно заместитель главы города остановился на повышении качества и доступности дошкольного и общего образования. Это направление, по его словам, остается несомненным приоритетом социальной сферы в Тюмени. На эти цели направили почти 14 миллиардов рублей. Это на два миллиарда больше, чем в 2020 году. Благодаря сохраняющейся устойчивой тенденции к росту населения ежегодно увеличивается и количество детей, посещающих детские сады и школы, и растет сеть образовательных учреждений. На протяжении многих лет в городе ведется системная работа по созданию дополнительных мест в детских садах за счет строительства новых зданий, возврата площадей, используемых не по назначению, капитального ремонта. В частности, в 2021 году в Тюмени в эксплуатацию ввели восемь детских садов. В новых корпусах открыли почти четыре тысячи дополнительных мест.

Почти 4,8 миллиарда рублей направили на развитие дорожной сети, в том числе 3,6 миллиарда — на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. В 2021 году в Тюмени проводились работы на 11 объектах, на восьми объектах они завершились. Прошла реконструкция участка дороги по ул. Мельникайте — от моста через реку Тура до ул. Дружбы. Был выполнен основной комплекс работ по строительству развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте с ул. Дружбы. Работы на этом объекте планируют завершить в 2023 году.

Не осталось без внимания благоустройство мест отдыха жителей областной столицы. В 2021 году объем финансовых вложений составил 136 млн рублей. В порядок привели скверы, озелененные зоны, общественные территории.

Также в 2021 году продолжили практику реализации инициатив горожан в рамках проекта "Твой бюджет". “В прошлом году запустили семь выбранных тюменцами проектов на сумму восемь миллионов рублей. Уже повсеместно мы используем инструменты соучастного проектирования, когда тюменцы сами предлагают проекты, обсуждают их с бизнесом, сами жители определяют очередность благоустройства дворов и общественных пространств. 14 процентов от всего бюджета развития, это около миллиарда рублей, направили с учетом мнения наших горожан. Это высокий показатель, он должен расти из года в год", — сказал он.

Иван Романчук отметил, что все инициативные проекты удовлетворить невозможно, поэтому выбирают лучшие, которые пользуются спросом у горожан. "Это одна из инициатив администрации Тюмени, которая мало где реализуется в России. Я считаю ее очень положительной. Речь идет не о том, что хочет сделать администрация Тюмени, а о том, что хотят горожане. Все проекты, которые были осуществлены, пользуются у жителей большим спросом, вызывают только позитивные эмоции и благодарность", — сказал Иван Романчук.

Депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов заявил, что бюджет города 2021 года можно характеризовать, как исполненный четко. "Население стало понимать, что можно реально участвовать в этой работе совместно с органами местного самоуправления. Также мне импонирует то, что в рамках поддержки социально ориентированных организаций мы выделили гранты на 33 проекта", — заключил Юрий Коновалов.

Инна Пахомова