Поезда на Свердловской магистрали до ноября 2022 года будут ходить по спецграфикам

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Пассажирские поезда и товарные составы до ноября 2022 года будут ходить по специальным графикам - Свердловская железная дорога развернула путевые работы на ключевом направлении движения поездов – главном ходу Транссибирской магистрали.

СвЖД входит в число железных дорог с высокой интенсивностью движения. Поэтому на двухпутных участках Транссиба ремонт проводится во время 24-часовых технологических "окон" (перерывов в движении поездов). Ремонтируемый путь на перегоне закрывают, поезда идут по соседнему пути в обоих направлениях. За этот период выполняется полный комплекс работ, включая обновление рельсошпальной решетки, земляного полотна и инженерных сооружений (водопропускных труб, водоотводов и т.д.). Такая технология позволяет значительно экономить время, а также материальные ресурсы.

Для увеличения пропускной способности магистрали на время ремонтной кампании для поездов разрабатывают специальные графики. Это позволяет оперативно регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.

Ремонт инфраструктуры ведется на перегонах Чепца – Кез, Косулино – Гагарский, Голышманово – Карасульская, Озеро Андреевское – Винзили, Ишим – Безруково. Проведение плановых путевых работ позволяет повысить безопасность и надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости для пассажирских и грузовых поездов.

Активный сезон путевых работ на Свердловской магистрали продлится до ноября. Планируется обновить более 400 км пути, заменить 165 комплектов стрелочных переводов. Кроме главного хода Транссиба (Чепца – Екатеринбург – Называевская), работы пройдут на направлениях Войновка – Сургут – Коротчаево, Дружинино – Екатеринбург, Чусовская – Соликамск, Сан-Донато – Каменск-Уральский, Гороблагодатская – Карпинск (всего 30 перегонов).