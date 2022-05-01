Команды "Тюменского времени" и "Dipol FM" приняли участие в "Стальном характере"

| Фото: Телеканал "Тюменское время" | Фото: Телеканал "Тюменское время"

Корреспонденты телеканала "Тюменское время" и команда слушателей радиостанции "Dipol FM" в числе 2 тыс. тюменцев приняли участие в фестивале забега "Стальной характер - 2022", который прошел на набережной Туры 22 мая, сообщает пресс-служба канала.

Ведущий "Вечернего хэштега" Максим Яковлев рассказал, что фестиваль станет для него традицией. "Я понятия не имел, как пробегу, потому что ни разу не бегал в компании, всегда один. Целью было отлично провести время с друзьями с работы, никаких рекордов не ставить, просто выдержать мой средний темп за километр. Уверен, что теперь этот фестиваль станет для меня доброй традицией", - сказал он.

Дистанции делились на 1, 5, 10 и 21,1 км. В забеге на 1 км принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук.