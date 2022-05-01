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Новый способ диагностики отита у детей выявили тюменские медики

Общество, 13:49 24 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый способ прогнозирования острого гнойного среднего отита у детей от 2 до 16 лет по показателям крови выявили тюменские врачи областной клинической больницы №2, сообщает пресс-служба Тюменского медвуза.

В зависимости от количества лейкоцитов можно прогнозировать стадии развития заболевания. Профилактические действия помогут избежать осложнений, в частности, тугоухости, отмечают эксперты.

Такой способ прогнозирования имеет достаточно оснований для клинического применения в практическом здравоохранении и широкого внедрения в алгоритмы профилактических обследований. Этот метод дает возможность ранней диагностики гнойного процесса среднего уха как на амбулаторном приеме в условиях поликлинического звена, так и на этапе поступления в приемно-диагностическое отделение стационара.

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# дети , ОКБ №2

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