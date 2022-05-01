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Жители Тюменской области с 1 июля могут получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода

Общество, 12:34 24 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровой полис ОМС в виде штрих-кода вместо привычных бумажных или пластиковых документов смогут получить жители Тюмнской области с 1 июля 2022 года.

Как сообщает страховая компания "Капитал МС", у каждой медорганизации появится доступ к единой электронной базе данных, поэтому при посещении врача больше не нужно будет предъявлять бумажный или пластиковый документ. Потребуется только документ, удостоверяющий личность (паспорт) или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет.

Вместо паспорта можно предъявить и штрих-код цифрового полиса, который можно хранить в личном кабинете на портале "Госуслуг", в смартфоне и на любом другом электронном устройстве.

Тем, у кого уже есть страховой полис не нужно никуда идти и что-то делать дополнительно. К 1 июля 2022 года цифровой полис ОМС уже будет сформирован и медработник найдет его в единой базе по паспорту. Обязательно обратиться на портал госуслуг для формирования цифрового полиса надо тем, кто полис ОМС после 1 июля 2022 будет получать впервые.

Новорожденным с 1 июля 2022 года запись о присвоении номера ОМС будет вноситься в регистр по факту рождени, родителям не нужно подавать заявление.

Страховщики отмечают, что полис на бумажном или пластиковом носители остается самым надежном, так как интернет может временно не работать.

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# ОМС , страховой полис

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