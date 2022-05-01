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Выпускники классов СИБУРа впервые после пандемии побывали на "ЗапСибНефтехиме"

Общество, 09:59 25 мая 2022

"ЗапСибНефтехим" | Фото: "ЗапСибНефтехим"

29 выпускников 2022 года учебной программы "Классы СИБУРа" впервые после пандемии коронавируса побывали на "ЗапСибНефтехиме", сообщает пресс-служба предприятия.

Ученикам школ №9 и №18 провели экскурсию по центральной операторной полимеров, также они увидели комнаты релаксации и смогли задать вопросы сотрудникам предприятия.

После окончания школы многие из выпускников "Классов СИБУРа" собрались поступать в вузы-партнеры предприятия. Эксперт корпоративного университета СИБУРа Виталий Скоморохов рассказал, что на третьем курсе университета студентам предложат пройти у них производственную практику. Также они смогут заключить договор целевого обучения, который гарантирует ребятам работу после окончания вуза.

Программа "Классы СИБУРа" работает в 10 вузах страны, в том числе в ТюмГУ и ТИУ. По ним обучаются 100 студентов, в перспективе до 2024 года число выпускников увеличится до 450 человек.

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# выпускники , СИБУР , ТИУ , ТюмГУ , школьники

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