Выпускники классов СИБУРа впервые после пандемии побывали на "ЗапСибНефтехиме"

| Фото: "ЗапСибНефтехим" | Фото: "ЗапСибНефтехим"

29 выпускников 2022 года учебной программы "Классы СИБУРа" впервые после пандемии коронавируса побывали на "ЗапСибНефтехиме", сообщает пресс-служба предприятия.

Ученикам школ №9 и №18 провели экскурсию по центральной операторной полимеров, также они увидели комнаты релаксации и смогли задать вопросы сотрудникам предприятия.

После окончания школы многие из выпускников "Классов СИБУРа" собрались поступать в вузы-партнеры предприятия. Эксперт корпоративного университета СИБУРа Виталий Скоморохов рассказал, что на третьем курсе университета студентам предложат пройти у них производственную практику. Также они смогут заключить договор целевого обучения, который гарантирует ребятам работу после окончания вуза.

Программа "Классы СИБУРа" работает в 10 вузах страны, в том числе в ТюмГУ и ТИУ. По ним обучаются 100 студентов, в перспективе до 2024 года число выпускников увеличится до 450 человек.