В Тюменской области за три месяца 302 человека покусали животные

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

302 укуса животными, в том числе семь - дикими, зарегистрировали в Тюменской области в первые три месяца 2022 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом, за весь 2021 год зарегистрировали 779 укусов, а в 2020 – 3 тыс. 979.

В ведомстве подчеркнули, что случаев бешенства среди людей в регионе нет с 2006 года. В Тюменской области создан неснижаемый запас антирабической вакцины.

"В каждом случае укуса человека животным проводятся эпизоотические расследования. Для локализации и ликвидации бешенства устанавливаются ограничительные мероприятия – карантины. В плановом порядке проводится вакцинация от бешенства домашних и сельскохозяйственных животных", - говорят специалисты ведомства.