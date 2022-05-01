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В Тюмени создали центр природовдохновленного инжиниринга

Экономика, 17:04 24 мая 2022

news.utmn.ru

В Тюменском государственноом университете создали центр природовдохновленного инжиниринга, который займется разработкой микро- и наноразмерных устройств.

Новое научно-технологическое подразделение появилось в рамках одноименного стратегического проекта программы "Приоритет 2030" на базе технологического парка ТюмГУ.

Как рассказал ректор вуза Иван Романчук, в рамках проекта "Природовдохновленный инжиниринг" сотрудники разрабатывают биоморфный процессор, а также оптику свободной формы, т.е. системы зрения на жидких линзах, которые можно применять в робототехнике, медицине и других областях.

"Проект интегрирован с деятельностью Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, - отметил он. - НОЦ стал платформой для решения самых актуальных научно-технологических задач в области цифровизации нефтегазовой индустрии и нефтехимии, экологии и биобезопасности".

В центр привлечены внешние эксперты с компетенциями в области химического инжиниринга, физики, химии и промышленной технологии. Планируется, что в состав научных руководителей войдут ведущий научный сотрудник Института катализа СО РАН Андрей Загоруйко (д.т.н.) и директор центра по природовдохновленному химическому инжинирингу Университетского колледжа Лондона Марк-Оливер Коппенс (PhD).

Готовится к подписанию соглашения о партнерстве с двумя компаниями. Это разработка мобильных решений по переработке попутного-нефтяного газа совместно с ООО НПП "Союзгазтехнология" и импортозамещающий проект по синтезу химических добавок для цементирования скважин по заказу ТД "Нефтехимсервис".

Ведутся переговоры с такими индустриальными компаниями, как "Газпромнефть НТЦ", "СИБУР Холдинг", "Микрон", Cognitive Technologies, "Ростех", LABADVANCE, а также с коллегами из других университетов, в частности из ИТМО, УрФУ, ПГНИУ, Платформы НТИ и др.

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# ТюмГУ , центр инжиниринга

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