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Тюменский драмтеатр набирает в труппу молодых актеров

Общество, 08:18 26 мая 2022

vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Заявки на прослушивание от молодых актеров от 20 до 23 лет Тюменский драматический театр ждет до 10 июня.

Полное резюме, видеовизитка, длительностью не более одной минуты и пять-шесть разноплановых фотографий нужно отправить на электронную почту casting2022_tbdt@mail.ru. Рассматриваются только кандидаты с профессиональным актерским образованием, вокальными и хореографическими данными.

В ответном письме драмтеатр пригласит на прослушивания, которые пройдут в течение июня.

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# кастинг , Тюменский драматический театр

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