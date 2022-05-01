Тюменский драмтеатр набирает в труппу молодых актеров

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Заявки на прослушивание от молодых актеров от 20 до 23 лет Тюменский драматический театр ждет до 10 июня.

Полное резюме, видеовизитка, длительностью не более одной минуты и пять-шесть разноплановых фотографий нужно отправить на электронную почту casting2022_tbdt@mail.ru. Рассматриваются только кандидаты с профессиональным актерским образованием, вокальными и хореографическими данными.

В ответном письме драмтеатр пригласит на прослушивания, которые пройдут в течение июня.