Светлана Однодворцева: Россия всегда боролась за свободу и справедливость

| Фото: предоставлено Светланой Однодворцевой | Фото: предоставлено Светланой Однодворцевой

Дети должны знать, что Россия всегда боролась за свободу, независимость и справедливость. Люди разных национальностей на протяжении веков мирно уживались на территории России, никто никого не притеснял, все дружили и уважали друг друга, сказала предприниматель из Вагайского района Светлана Однодворцева.

По ее словам, для денацификации Украины потребуется не один год и, возможно, не одно десятилетие, но нацизм необходимо уничтожить под корень, истребить навсегда. Предстоит долгая работа.

"В России стоит усилить патриотическое воспитание детей и подростков, а также заинтересовать детей историей России, давать знания более углубленно, потому что, как показала жизнь, это один из главных предметов школьной программы", - подчеркнула предприниматель.

Светлана Однодворцева считает проведение спецоперации единственно возможным способом остановить украинских радикалов и спасти мирное население Донбасса от геноцида, а также защитить русскоязычных граждан Украины от агрессии киевского режима.

Инна Кондрашкина