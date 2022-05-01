Беговая дорожка, детский комплекс и кафе появятся в сквере "Майский" в Ишиме

| Фото: Глава Ишима Федор Шишкин в Telegram | Фото: Глава Ишима Федор Шишкин в Telegram

Пешеходная и беговая дорожки, детский игровой и спортивный комплексы, кафе появятся благодаря благоустройству сквера "Майский" в Ишиме к концу августа 2022 года, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

Ишимцы выбрали общественное пространство в ходе рейтингового голосования. Подрядная организация на площади 3,2 га проводит работы в соответствии с разработанным дизайн-проектом. Сквер облагородят, посадят зеленые насаждения, украсят архитектурными формами. На реализацию проекта из федеральной казны выделено 38 млн рублей.

Руководитель муниципалитета также сказал о завершении разработки проектно-сметной документации по строительству ледового комплекса в районе ул. Большой, 70. После реализации этих проектов залинейная часть Ишима станет для жителей города современным, комфортным и доступным общественным пространством.