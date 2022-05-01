Поезда смогут увеличить скорость после ремонта путей на Транссибе

| Фото: СвЖД | Фото: СвЖД

Ремонт путей повысит безопасность и надежность Транссиба и позволит увеличить разрешенные скорости для пассажирских и грузовых поездов. Свердловская железная дорога развернула работы на ключевом направлении магистрали - перегонах: Чепца – Кез, Косулино – Гагарский, Голышманово – Карасульская, озеро Андреевское – Винзили, Ишим – Безруково. Об этом сообщет пресс-служба тюменского региона СвЖД.

На двухпутных участках Транссиба ремонт проводится во время 24-часовых технологических "окон" (перерывов в движении поездов). Путь на перегоне закрывают, поезда идут по соседнему в обоих направлениях. За этот период выполняется полный комплекс работ, включая обновление рельсошпальной решетки, земляного полотна и инженерных сооружений (водопропускных труб, водоотводов и т. д.). Такая технология позволяет значительно экономить время, а также материальные ресурсы.

Для увеличения пропускной способности магистрали на время ремонтной кампании для поездов разрабатывают специальные графики. Это позволяет оперативно регулировать движение и не допускать сбоев.

Активный сезон путевых работ на Свердловской магистрали продлится до ноября. Планируется обновить более 400 км пути, заменить 165 комплектов стрелочных переводов. Кроме главного хода Транссиба (Чепца – Екатеринбург – Называевская), работы пройдут на направлениях Войновка – Сургут – Коротчаево, Дружинино – Екатеринбург, Чусовская – Соликамск, Сан-Донато – Каменск-Уральский, Гороблагодатская – Карпинск (всего 30 перегонов).