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В Тюменской области на границе с Казахстаном задержали 252 транспортных средства

Общество, 15:53 25 мая 2022

www.tyumen-region.ru/ | Фото: www.tyumen-region.ru/

Незаконный вывоз 252 транспортных средств - сельскохозяйственной техники, оборудования и автозапчастей - общим весом в 1 тыс. 600 кг предотвратили тюменские таможенники на границе с Казахстаном. На транспортные средства не были оформлены сертификаты о стране происхождения и разрешения профильного министерства, сообщили в Тюменской таможне 24 мая.

В ведомстве пояснили, что с марта 2022 г. действует запрет на вывоз определенных категорий товаров с территории России, в том числе, в страны Евразийского экономического союза. Для защиты национальных интересов государства усилен контроль вывозимых товаров на российско-казахстанской границе, подчеркнул заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

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# Тюменская таможня

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