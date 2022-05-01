В Тюмени поочередно закроют улицы Амурскую и Новосибирскую
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Движение транспорта по дороге на ул. Амурской в районе пересечения с Новосибирской в Тюмени закроют с 4 по 17 июня. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Ограничение вводится в связи с реконструкцией водопровода. С 17 июня до 3 июля будет прекращено движение на ул. Новосибирской в районе пересечения с Амурской.
Пути объезда: улицы Магнитогорская, Транспортная и Парковая. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила движения.
| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени