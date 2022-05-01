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В Тюмени поочередно закроют улицы Амурскую и Новосибирскую

Общество, 09:12 27 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта по дороге на ул. Амурской в районе пересечения с Новосибирской в Тюмени закроют с 4 по 17 июня. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение вводится в связи с реконструкцией водопровода. С 17 июня до 3 июля будет прекращено движение на ул. Новосибирской в районе пересечения с Амурской.

Пути объезда: улицы Магнитогорская, Транспортная и Парковая. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила движения.

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

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