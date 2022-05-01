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В Тюменской области 123 инвалида оформили электронные сертификаты на средства реабилитации

Общество, 14:11 25 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

123 инвалида в Тюменской области оформили электронные сертификаты на средства реабилитации, сообщили в региональном Фонде социального страхования.

Номинал сертификата привязывается к номеру банковской карты "МИР" получателя. По 23 сертификатам уже совершили покупки.

Как рассказала управляющий Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко, получить электронный сертификат можно не выходя из дома. Нужно воспользоваться каталогом технических средств реабилитации, который есть на сайте или мобильным приложением Фонда социального страхования "Социальный навигатор".

"Нужно выбирать необходимое изделие, определить его стоимость и подать заявление в ФСС через портал Госуслуг либо через мобильное приложение "Социальный навигатор"", - пояснила она.

Механизм доступен для граждан с инвалидностью, в том числе пострадавших на производстве.

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# инвалиды , сертификат

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