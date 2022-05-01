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Тюменских автомобилистов предупреждают о новом знаке на улице Широтной

Общество, 13:32 26 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожный знак "Движение направо" установили в районе дома № 29 по ул. Широтной при выезде на ул. Н. Федорова в Тюмени. Здесь же нанесли разметку "Сплошная и прерывистая линия", сообщает администрация города.

"Это сделано для улучшения дорожно-транспортной обстановки и повышения безопасности пешеходов. Решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Восточного административного округа", - отметили в мэрии.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на новые дорожные знаки и разметку.

администрация Тюмени

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# дорожные знаки

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