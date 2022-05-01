Тюменская область возьмет шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение оказать гуманитарную помощь и развивать сотрудничество с Краснодоном и Краснодонским районом Луганской народной республики единогласно приняли во время заседания Тюменской областной думы. С данной инициативой выступил депутат Роман Чуйко.

"Сейчас проходит специальная военная операция, освобождаются населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. Многие объекты разрушены, пришли в упадок не только жилые дома, но и социальная инфраструктура. Ряд регионов нашей страны принял решение взять под шефство города и поселки. Тюменская область не может оставаться в стороне. Мы одни из первых начали гуманитарную помощь на Донбасс. В целом, в любой трудный час, тюменцы в первых рядах готовы протянуть руку помощи. Сейчас такая помощь требуется нашим братьям и соотечественникам в Донецкой и Луганской республиках", - сказал Чуйко.

Во многих населенных пунктах Донбасса более 20 лет не возводилось никакой инфраструктуры. Говоря конкретно о Краснодоне, депутат подчеркнул, что это особое место, именно в этом городе во время Великой Отечественной войны была создана молодежная организация "Молодая гвардия".

"Я убежден, что именно особое отношение с этим городом даст нам многое в вопросе патриотического воспитания детей и молодежи. Наши люди поедут туда, специалисты разных отраслей. Важно сделать это сейчас, чтобы новые поколения тюменцев имели неразрывную связь с родиной "Молодой гвардии"", - добавил депутат.

Предварительно вопрос был рассмотрен на заседаниях фракций "Единой России" и КПРФ. Руководитель коммунистов Тамара Казанцева подчеркнула, что полностью поддерживает и приветствует данное предложение.

"Краснодон известен каждому советскому человеку подвигом героев. Давайте вспомним слова из песни "Это было в Краснодоне. В грозном зареве войны. Комсомольское подполье. Поднялось за честь страны". Наша фракция КПРФ поддерживает единодушно. Этот город, как и весь Донбасс, нацистам не отдадим! Наше дело правое, победа будет за нами", - уверена Казанцева.

По итогам голосования депутаты единогласно приняли решение обратиться к региональному правительству. Присутствующий на заседании губернатор Александр Моор, заверил, что к работе приступят немедленно.

"Я считаю, что наш святой долг - помочь жителям Донбасса. Они много лет подвергались геноциду. Скоро все цели, которые поставлены президентом, в ходе специальной операции будут достигнуты. Уже сейчас у нас есть возможность оказать гуманитарную помощь нашим братьям. Отличная идея у Романа Чуйко, я думаю, что Краснодон знают все. Мы немедленно приступим к выполнению поручения: заключим с Краснодоном и Краснодонским районом необходимые соглашения, свяжемся с ними. А дальше вместе с вами, всем миром будем помогать им налаживать мирную жизнь, восстанавливать экономику и воспитывать молодое поколение в духе памяти к нашей истории, любви к Родине", - сказал губернатор.

Краснодон – город шахтерских рекордов и традиций. Численность населения города Краснодона и Краснодонского района на 1 июня 2021 года составила 122,3 тыс. человек.

История города уходит корнями к казачьему хутору Сорокино, в окрестностях которого в первом десятилетии XX века русский геолог Леонид Лутугин обнаружил наличие богатого угольного пласта.

Построение в 1912 году Северо-Донецкой железной дороги способствовало освоению залежей, и в течение 1912 — 1914 годов здесь были заложены шахты №№ 1, 2, 5: "Сорокино", "Чурилино", "Ментовская", составившие Сорокинский рудник. В 1914 году добыты первые тонны угля, тогда же началось строительство шахтерского поселкa.

В декабре 1919 года части 1-й Конной армии освободили Сорокинский рудник от деникинцев. После восстановления советской власти, поселок вошел в состав Луганского района Донецкой губернии.

С 19 июля 1942 по 14 февраля 1943 года Краснодон был оккупирован немецкими войсками.

Областная чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, вскоре после освобождения установила, что в Краснодонском районе оккупантами были намеренно повреждены все шахты, превращены в руины 992 здания, 4 больницы, поликлиника, 20 школ, 11 детских садов и яслей, 31 кинотеатр и клуб; разрушены шоссейные дороги, 25 мостов. Сумма убытков составила около 1,2 млрд рублей.

В летопись Краснодона, и всей страны, вошла история антифашистской организации "Молодая гвардия", действовавшей в городе с сентября 1942 по январь 1943 г. Героический подвиг молодогвардейцев известен всему миру, имена борцов с фашистами вписаны в историю Отечества.

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В июне 2014 года на краснодонскую землю вновь пришла война. "Как и в годы Великой Отечественной, краснодонцы с оружием в руках встали на защиту Родины против поднявшего на Украине голову фашизма, - отмечено на официальном сайте города. - В этой необъявленной войне погибли более 200 жителей Краснодонщины – из числа ополченцев и мирного населения".

2015 год был ознаменован объединением города Краснодона и Краснодонского района.

Увековечивая память земляков, погибших от агрессии укронацистов, в рамках проекта "Не забудем! Не простим!" был построен мемориал памяти погибшим Краснодонским ополченцам и бойцам Народной милиции Луганской народной республики.

Екатерина Исаева, Борис Олейник