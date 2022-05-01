Универсальную ярмарку в День химика организуют в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Универсальную ярмарку откроют на Красной площади Тобольска в День химика, 28 мая в 17 часов. Она будет работать до 23 часов.

По информации администрации города, вниманию жителей и гостей города представят изделия народного творчества и ремесел, мед, продукцию пчеловодства, ягодный конфитюр, варенье, детские товары, кондитерские изделия, выпечку, напитки и шашлык.

Юным тоболякам будут доступны электромобили, сладкая вата и гелиевые шары. Они смогут попробовать себя в росписи гипсовых фигурок.

По вопросам участия в ярмарке звонить по телефону: +7 (3456) 24-12-45.