В Тюменскую область из Узбекистана поступило почти 19 тонн свежего салата

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 тонн 686 кг рукколы, мангольда, шпината, айсберга, романо поступило в Тюменскую область из Узбекистана в мае 2022 г. Лабораторные исследования показали безопасность всех партий свежих салатов, сообщает Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория Тюменской области.

"Проведены фитосанитарные исследования образцов, отобранных от партии. В результате лабораторных испытаний карантинные объекты не выявлены", - отметили специалисты.

Эксперты напоминают о пользе свежих салатов. В рукколе содержится много витамина С и йода. Она нормализует пищеварение, укрепляет иммунитет и бодрит. Салат мангольд полезен людям, которые страдают от избыточного веса, почечнокаменной болезни и диабета. Шпинат благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает давление, уменьшает риск развития инфарктов и инсультов. В салате "Айсберг" высокое содержание кальция, что особенно полезно для костей и зубов. А в листьях романо содержатся витамины А и С, аминокислоты, магний, селен, железо, калий и кальций. Этот сорт салата рекомендован людям с высоким давлением.