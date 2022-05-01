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В Тюменскую область из Узбекистана поступило почти 19 тонн свежего салата

Общество, 09:01 27 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 тонн 686 кг рукколы, мангольда, шпината, айсберга, романо поступило в Тюменскую область из Узбекистана в мае 2022 г. Лабораторные исследования показали безопасность всех партий свежих салатов, сообщает Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория Тюменской области.

"Проведены фитосанитарные исследования образцов, отобранных от партии. В результате лабораторных испытаний карантинные объекты не выявлены", - отметили специалисты.

Эксперты напоминают о пользе свежих салатов. В рукколе содержится много витамина С и йода. Она нормализует пищеварение, укрепляет иммунитет и бодрит. Салат мангольд полезен людям, которые страдают от избыточного веса, почечнокаменной болезни и диабета. Шпинат благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает давление, уменьшает риск развития инфарктов и инсультов. В салате "Айсберг" высокое содержание кальция, что особенно полезно для костей и зубов. А в листьях романо содержатся витамины А и С, аминокислоты, магний, селен, железо, калий и кальций. Этот сорт салата рекомендован людям с высоким давлением.

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# зелень , лаборатория , управление Россельхознадзора

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