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Банк России снизил ключевую ставку до 11%

Экономика, 13:00 26 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ключевая ставка будет снижена до 11%, то есть на 300 базисных пунктов с 27 мая. Такое решение принял совет директоров Банка России 26 мая.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, замедление текущего темпа роста цен и снижение инфляции повлияло на это.

"Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза. Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий", - отметили эксперты.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5 –7 % в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу об уровне ключевой ставки запланировано на 10 июня 2022 г.

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# Банк России , ключевая ставка

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