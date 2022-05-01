Памятник погибшим морякам установят в Тобольске

| Фото: группа "Тобольская городская дума" во ВКонтакте | Фото: группа "Тобольская городская дума" во ВКонтакте

Памятный знак в честь погибших моряков Военно-морского флота России появится в сквере Мужества в 8-м микрорайоне Тобольска. С инициативой выступила городская общественная организация "Ветераны Военно-морского флота".

Памятный знак включает гранитный камень, два чугунных якоря, обвитых и соединенных между собой стальной якорь-цепью, и гранитную плитку с надписью и рисунком.

Инициативу поддержали в городской комиссии по монументальному искусству. Изготовление и установку памятника профинансирует Тобольская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщает дума муниципалитета.