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Сергей Корепанов: депутаты отметили эффективную работу регионального правительства

Общество, 18:32 26 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы отметили эффективную работу правительства по социально-экономическому развитию региона в 2021 году.

Об этом заявил председатель облдумы Сергей Корепанов, комментируя отчет губернатора Тюменской области Александра Моора о работе правительства в 2021 году.

"Правительство региона совместно с областной думой работали в интересах граждан для повышения качества их жизни. Считаю, что это удалось, несмотря на все сложности – в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив Тюменская область заняла второе место", - отметил он.

Сергей Корепанов добавил, что глава региона начал свое выступление с информации об исполнении бюджета за прошедший год. И это правильно – если нет финансов, то нет возможности решать социальные вопросы. Большое внимание губернатор уделил решению жилищных вопросов. Значительная часть доклада была посвящена развитию строительства, сельского хозяйства, газификации, образования, здравоохранения и культуры. Это именно те сферы, которые больше всего волнуют людей.

Сергей Корепанов отчетим, что правительство успешно боролось с безработицей. Уровень безработицы в 2021 году снизился и достиг допандемийного уровня. Также успешно реализовывались государственные программы и региональные проекты. А региональная экономика даже в условиях пандемии работала успешно, индекс промышленного производства составил более 104%.

"Этому способствовала, в том числе, инвестиционная привлекательность нашего региона. Губернатор озвучил, что Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Этому предшествовала системная работа – создавались налоговые льготы, преференции и многое другое", - сказал он.

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# Александр Моор , облдума , Сергей Корепанов

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