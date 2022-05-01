В Тюмени задержали трех водителей за нарушение правил перевозки детей

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Три нарушения правил перевозки детей выявили инспекторы ГИБДД в Тюмени в ходе "сплошной проверки" у детских садов № 58 на ул. Пржевальского и №153 на ул. Широтной, сообщает областная Госавтоинспекция.

Водитель автомобиля Hyundai перевозила малышей в возрасте одного и двух лет. Младший ребенок находился в детском кресле, а старший - на руках у отца на заднем сиденье. Мама пояснила, что семья живет рядом, детское кресло есть, но его убрали постирать.

Еще в одном Hyundai перевозили шестилетнего ребенка в бустере, но он не был пристегнут. Водитель уверял сотрудников ГИБДД, что ездит аккуратно и спокойно, а живут они рядом.

Без правил ехал на автомобиле Lada Kalina и пятилетний пассажир. Отец сказал автоинспекторам, что ребенку 9 лет, но малыш сам назвал свое имя и возраст. Ранее 36-летнего водителя уже привлекали за нарушения правил перевозки детей-пассажиров.

Всего автоинспекторы проверили 64 автомобиля, в которых перевозили детей.

Водителям Тюменской области напоминают, что перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье и до 7 лет на заднем сиденье следует с использованием детских удерживающих систем.