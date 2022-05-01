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Андрей Пантелеев: Тюменская область готова выстраивать коммуникации для развития нефтесервиса

Экономика, 21:58 26 мая 2022

фото из Telegram-канала Андрея Пантелеева | фото из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Тюменская область и Нефтегазовый кластер готовы выстраивать коммуникации, необходимые для создания комплексной программы по развитию нефтесервиса в России.

Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев по итогам национального саммита "Промышленная политика в новых реалиях".

На встрече речь шла о том, как развивать российские нефтесервисные компании. Участие в обсуждении принял заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"В Тюменской области мы развиваем нефтесервисные компании, ведь они играют ключевую роль в создании цепочек между наукой, промышленностью и поставщиками, оказывают многосоставную комплексную услугу по добыче углеводородов", - отметил Андрей Пантелеев.

Он добавил, что России нужна комплексная программа по развитию нефтесервиса и узаконенные отношения по срокам оплаты за отгруженную продукцию.

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# Андрей Пантелеев , нефтесервис , Юрий Борисов

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