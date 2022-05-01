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В Тюмени проведут субботник на Текутьевском кладбище

Общество, 11:14 27 мая 2022

группа "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" ВКонтакте

Субботник состоится на Текутьевском кладбище 28 мая в 12 часов. Прибраться на территории исторического некрополя приглашают всех желающих.

Главная задача участников субботника — пособирать бытовой мусор на территории кладбища. Перчатки и мусорные пакеты предоставят организаторы. Уточнить подробности можно по телефону: +7 963 49 12 522.

Текутьевское кладбище было открыто в 1885 году, оно является выявленным объектом культурного наследия. Организаторы субботника — "Музей воспоминаний "Мы жили", они собирают истории похороненных там людей. Больше информации в группе ВКонтакте.

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# кладбище , субботник

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