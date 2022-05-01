В Тюменской областной думе провели День Ишима

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ишимская делегация представила в Тюменской областной думе театральные зарисовки, экспозиции по истории города, его ремеслам и традициям, выставку местных мастеров, художников и фотографов, ярмарку с продукцией местных предприятий. Мероприятие было приурочено к 240-летию Ишима, который отмечается в июне.

"Для нас очень почетно представить наш любимый город в преддверии его большого юбилея. Такие мероприятия необходимы, это позволит услышать мнение посетителей и понять, куда двигаться дальше. Сегодня мы смогли показать, какие энергичные и трудолюбивые люди живут в Ишиме", - сказал Федор Шишкин.

В мероприятии с выездом муниципального образования в региональный парламент принял участие заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"Получаешь удовольствие и удовлетворение от знакомства с прекрасными традициями и замечательной историей Ишима. Гордость берет за наших предков! Очень важно донести эти опыт, знания и историю до подрастающего поколения, показать, чем славится ишимская земля", - подчеркнул он.

Владимир Чейметов выразил уверенность, что подобные мероприятия обеспечивают связь поколений и формируют стабильное миролюбивое общество, помогают муниципалитетам реализовать новые интересные и перспективные проекты.

Инна Кондрашкина