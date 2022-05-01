  • 27 мая 202227.05.2022пятница
  • USD62,0495
    EUR64,4392
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Председателем ЛДПР избран Леонид Слуцкий

Политика, 20:10 27 мая 2022

Председателем ЛДПР избран Леонид Слуцкий, сообщает пресс-служба партии.

XXXIV съезд ЛДПР прошел в Москве 27 мая, на нем был избран председатель Либерально-демократической партии России.

Регионы "тюменской матрешки" представляли делегаты, избранные на конференциях региональных отделений ЛДПР в Тюменской области, Югре и на Ямале.

Это депутат Госдумы Евгений Марков, руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Владимир Сысоев и депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев.

"Я не мог предположить, что буду избран председателем моей родной партии. Избран абсолютным большинством голосов очень непростых, ершистых политиков, на которых нельзя надавить. Вместе мы - партия конструктивной оппозиции", - отметил Слуцкий.

Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Российский политический деятель. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 18 мая 2022 года. Председатель Комитета Государственной думы по международным делам.

Напомним, лидер и основатель ЛДПР Владимир Жириновский руководил партией с 1992 года до своей смерти 6 апреля 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЛДПР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 27.05.2022Председателем ЛДПР избран Леонид Слуцкий
17:22 27.05.2022Две фуры с гуманитарной помощью отправились из Тюменской области в Краснодон
17:09 27.05.2022Владимир Якушев вручил двум многодетным семьям ордена "Родительская слава"
12:19 27.05.2022Моор отметил высокую адаптивность малого и среднего бизнеса