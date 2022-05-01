Председателем ЛДПР избран Леонид Слуцкий

Председателем ЛДПР избран Леонид Слуцкий, сообщает пресс-служба партии.

XXXIV съезд ЛДПР прошел в Москве 27 мая, на нем был избран председатель Либерально-демократической партии России.

Регионы "тюменской матрешки" представляли делегаты, избранные на конференциях региональных отделений ЛДПР в Тюменской области, Югре и на Ямале.

Это депутат Госдумы Евгений Марков, руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Владимир Сысоев и депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев.

"Я не мог предположить, что буду избран председателем моей родной партии. Избран абсолютным большинством голосов очень непростых, ершистых политиков, на которых нельзя надавить. Вместе мы - партия конструктивной оппозиции", - отметил Слуцкий.

Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Российский политический деятель. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 18 мая 2022 года. Председатель Комитета Государственной думы по международным делам.

Напомним, лидер и основатель ЛДПР Владимир Жириновский руководил партией с 1992 года до своей смерти 6 апреля 2022 года.