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Моор направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского

Губернатор, 19:38 06 апреля 2022

duma.gov.ru

Губернатор и правительство Тюменской области выразили соболезнования в связи с кончиной лидера фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Жириновского.

"Владимир Вольфович посвятил всю свою жизнь служению Отечеству. Ворвавшись в политическую жизнь России в переломные для страны годы, создал партию и более трех десятилетий был бессменным ее руководителем. Он вошел в историю человеком, отстаивающим национальные интересы России, ратующим за возрождение страны, ее суверенитет, независимость, могущество и процветание", - говорится в телеграмме.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Жириновский.

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# Александр Моор , Владимир Жириновский , соболезнования

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