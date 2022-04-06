Моор направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского

duma.gov.ru duma.gov.ru

Губернатор и правительство Тюменской области выразили соболезнования в связи с кончиной лидера фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Жириновского.

"Владимир Вольфович посвятил всю свою жизнь служению Отечеству. Ворвавшись в политическую жизнь России в переломные для страны годы, создал партию и более трех десятилетий был бессменным ее руководителем. Он вошел в историю человеком, отстаивающим национальные интересы России, ратующим за возрождение страны, ее суверенитет, независимость, могущество и процветание", - говорится в телеграмме.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Жириновский.