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Спектакль-променад "Глубже, чем когда-либо" поставят в тюменском молодежном театре

Общество, 10:34 28 мая 2022

Молодежный театр "Май" | Фото: Молодежный театр "Май"

Спектакль-променад "Глубже, чем когда-либо" пройдет в тюменском молодежном театре "Май" 28 и 29 мая. В спектакле много черного юмора и циничных шуток, рассказала "Тюменской области сегодня" руководитель театра Мария Гущина.

Постановка создана по тексту художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова "Мой бластер разрядился". Спектакль состоит из 15 коротких этюдов и миниатюр-рассуждений, повествующих о жизни, смерти и ее последствиях.

После просмотра все пришедшие смогут обсудить постановку с создателями.

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# молодежный театр , спектакль

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