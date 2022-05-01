Спектакль-променад "Глубже, чем когда-либо" поставят в тюменском молодежном театре

| Фото: Молодежный театр "Май" | Фото: Молодежный театр "Май"

Спектакль-променад "Глубже, чем когда-либо" пройдет в тюменском молодежном театре "Май" 28 и 29 мая. В спектакле много черного юмора и циничных шуток, рассказала "Тюменской области сегодня" руководитель театра Мария Гущина.

Постановка создана по тексту художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова "Мой бластер разрядился". Спектакль состоит из 15 коротких этюдов и миниатюр-рассуждений, повествующих о жизни, смерти и ее последствиях.

После просмотра все пришедшие смогут обсудить постановку с создателями.