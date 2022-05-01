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Капремонт школы в Голышмановском округе завершат в ноябре

Общество, 11:12 28 мая 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Капитальный ремонт в Малышенской школе подрядчики планируют завершить в ноябре 2022 года. На него, а также благоустройство прилегающей территории, выделено из федерального и регионального бюджетов 56 миллионов рублей, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Ремонт начали еще в апреле – снята старая штукатурка, вскрыты полы, снесены перегородки. Старый шифер на крыше заменили на более современный материал – кровельное железо. Закуплены мебель и учебные пособия. В ближайшее время будет обновлена внутренняя отделка и все инженерные коммуникации.

Три этажа школы разделят на образовательные зоны. Появятся специализированные кабинеты – лингафонный, информатики, физики, химии и биологии.

Напомним, образовательное учреждение включили в программу Министерства просвещения РФ "Модернизация школьных систем образования".

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# Голышмановский округ , ремонт , школа

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