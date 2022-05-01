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Студенты ТИУ стали призерами международной олимпиады

Общество, 10:44 29 мая 2022

ТИУ | Фото: ТИУ

Команда Тюменского индустриального университета стала второй на VII международной олимпиаде по геодезии в Новосибирске, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты института сервиса и отраслевого управления по специальности "Прикладная геодезия" успешно прошли все этапы интеллектуальных испытаний.

В теоретической части перед участниками стояла задача ответить на 40 вопросов, охватывающих все разделы геодезии, а также выполнить пять расчетных задач.

В индивидуальном зачете конкурсного испытания "Тестирование" диплом первой степени получил студент Алексей Тропин. Команда вуза в этой же дисциплине заняла третье место и стала обладателем диплома второй степени в игре "Brain Ring", также у тюменцев диплом первой степени в конкурсе "Капитаны".

Команда тюменского вуза лучше и быстрее всех выполнила конкурсные задания "Вычисление площади фигуры с помощью ПО тахеометра" и "Вынос точки в натуру по заданным координатам".

По итогам команда Тюменского индустриального университета завоевала второе место и получила благодарность за вклад в развитие международного сотрудничества в области геодезии.

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# Новосибирск , олимпиады , ТИУ

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