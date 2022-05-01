28 пьяных водителей остановили инспекторы ДПС в Тюменской области в День пограничника

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

29 пьяных водителей отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД в Тюменской области 28 мая.

Как отмечают в Госавтоинспекции региона, некоторые автомобилисты отмечали День пограничника.

В Бердюжье нетрезвый 51-летний водитель "Лады", отмечавший праздник, отказался от освидетельствования на алкоголь. Составлен материал за пьяное вождение, автомобиль эвакуирован.

В с. Савино Ишимского района автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ 2115. 56-летний водитель был пьян, показания алкотестера составили 0,64 мг. \Мужчина пояснил, что отмечал День пограничника и поехал за сигаретами в магазин.