Завершается регистрация на студенческий конкурс "Лидеры 72"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Регистрация на студенческий конкурс управленцев "Лидеры 72" завершится в Тюменской области 31 мая. Каждый студент очной формы обучения может получить стажировку в региональных компаниях или стать стипендиатом регионального Студсовета.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на странице Студенческого совета Тюменской области в социальной сети ВКонтакте.

В начале июня, состоится заочное онлайн-тестирование по блокам "Эрудиция" и "Управленческие компетенции". 200 человек, которые получат наибольшее количество баллов, пройдут в очный этап, пишет "Мегатюмень".

"Участники проверят свои лидерские качества, познакомятся с активными студентами области и приобретут новые знания. Лучшие получат шанс стать стипендиатом Студенческого совета Тюменской области и пройти стажировку или практику в крупных региональных компаниях", — рассказала руководитель Студенческого центра Екатерина Козеева.