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Тюменцам расскажут, как открыть некоммерческую организацию

Общество, 15:57 29 мая 2022

Мультицентр «Моя территория» | Фото: Мультицентр «Моя территория»

Как открыть некоммерческую организацию тюменцам расскажут в мультицентре "Моя территория" 7 июня на образовательном интенсиве "ПроПроекты: как открыть НКО".

Гости узнают об особенностях некоммерческих организаций и зададут вопросы региональным экспертам. Ссылку на регистрацию можно найти в группе мультицентра в соцсети ВКонтакте.

Все желающие смогут узнать о видах и направлениях деятельности НКО, подготовке необходимых документов для их открытия и регистрации, а также о том, какую ответственность накладывает создание НКО на ее руководителя.

Как сообщает Moi-portal.ru, спикерами выступят директор Центра патриотического воспитания "Достойный Выбор" Максим Шереметьев и генеральный директор АНО "Центр креативных проектов сельских территорий" Федор Маслов

После основного теоретического блока участники пообщаются с экспертами в свободной форме и зададут дополнительные вопросы.

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# социально ориентированные некоммерческие организации

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