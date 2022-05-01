Сказки народов Тюменской области посетителям музея Словцова расскажут по старому телефону

Береза стала главным символом выставки "ИсСКАЗители" автора Марии Хайбуллиной в Музейном комплексе имени Словцова.

Тюменцы узнают историю возникновения сказаний народов нашего региона с минимальным литературным вмешательством.

Как считает автор выставки, сказки, которые читают современным детям стали очень рафинированными.

"Многие сказания были источником вдохновения для писателей и поэтов, которые в свою очередь тоже переписывали этническую составляющую сказки. А в исходном документе она обладает уникальной принадлежностью к народу, его взаимоотношениям с природой", - рассказала Мария Хайбуллина.

Механика показа простая — посетитель набирает номер и слушает сказку в старом телефоне, будто ее рассказывает дедушка или бабушка откуда-то издалека. В это время за счет образов можно погрузится в среду чум, деревьев, животных, пишет "Тюменская область сегодня".