Выпускники Тюменской области пишут ЕГЭ по русскому языку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 612 одиннадцатиклассников Тюменской области напишут Единый государственный экзамен по русскому языку 30 и 31 мая.

В 2021 году их было меньше – 7 143 школьника, напоминает инфонрмационный центр правительства региона.

Аттестацию по русскому языку проходят 100 % выпускников.

Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал в Тюменской области 26 мая. В регионе работают 50 пунктов проведения ЕГЭ, они оснащены системами видеонаблюдения и необходимым оборудованием.

После русского языка ребят ждет аттестация по профильной и базовой математике 2 и 3 июня. 6 июня - экзамены по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам выпускники сдадут 16 и 17 июня, экзамен по информатике и ИКТ - 20 и 21 июня. С 23 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.