Тюменским студентам на экскурсиях расскажут об истории городов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С историей городов Тюменской области познакомят студентов вузов и ссузов Тюмени на экскурсиях. На реализацию проекта, направленного на развитие молодежного туризма, Welcome-центр ТюмГУ получил 400 тыс. рублей на конкурсе "Росмолодежь. Гранты". Об этом сообщила информационному агентству "Тюменская линия" руководитель Welcome-центра Алина Теплякова.

"Главная цель - развитие студенческого туризма в регионе. В Тюмени много студентов из разных городов России, других стран, которые никогда не изучали область с туристической целью. Мы хотим сформировать у них образ Сибири. Более того, есть множество местных студентов, которые никогда не изучали родной край с точки зрения истории и культуры", — поделилась она.

В областной столице студентов ждут авторские пешеходные экскурсии — обзорная по историческому центру и иммерсивная театрализованная "Тюмень мистическая". Поездка в Тобольск - двухдневная, она включает экскурсии, посещение музеев, проживание в гостинице и питание.

Запланировано шесть экскурсий по Тюмени и четыре выездных тура в Тобольск, в каждую группу наберут до 15 человек. Стать участниками могут студенты любых вузов и ссузов Тюмени.

Первые экскурсии стартуют в конце сентября – начале октября 2022 года. Следить за анонсами можно в группе Welcome-центра ТюмГУ во ВКонтакте.

Вера Коршунова