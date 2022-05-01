Роспотребнадзор: службы тюменского аэропорта готовы к ликвидации очага инфекции

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Службы тюменского аэропорта "Рощино" готовы к ликвидации очага инфекционного заболевания в случае его возникновения в воздушном пункте. Службами "Роспотребнадзора" проведено учебно-тренировочное занятие по отработке практических навыков ликвидации инфекционного очага с задействованием условно больного опасным инфекционным заболеванием человека.

В проведении тренировки, сообщает ведомство, были задействованы должностные лица санитарно-карантинного пункта, сотрудники различных служб АО "Аэропорт Рощино", сотрудники пограничной и таможенной служб, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", медицинских организаций, ФГУП "Тюменская дезинфекционная станция Тюмень".

"Данная тренировка позволила оценить готовность служб к ликвидации очага инфекционного заболевания в случае его возникновения в воздушном пункте аэропорта "Рощино" Тюмени, - отмечено в сообщении. - Участники учебно-тренировочного занятия закрепили практические навыки по ликвидации очага опасной инфекции, с поставленными задачами справились".

Очередной угрозой миру, как заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), становится оспа обезьян, появление которой одновременно было зафиксировано в целом ряде государств, не являющихся для нее эндемичными. Это, по оценке специалистов, указывает на возможное существование в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса.

"По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало", - говорится в сообщении.

ВОЗ ожидает, сообщает ТАСС, что будут выявлены новые случаи заболевания, "поскольку в неэндемичных странах расширяется наблюдение". В значительном большинстве случаев, о которых поступили сообщения, не была выявлена связь между заболеванием и поездкой в эндемичный район.

"Неожиданное появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах предполагает, что могла существовать необнаруженная передача (вируса), а также события, вызывающиеся рост (заражений)", - констатировали в ВОЗ.

Вирус оспы обезьян получил распространение в ряде стран Западной Европы и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.