Маленькую мисс города выбрали в Тюмени

| Фото: предоставлено Татьяной Морозовой | Фото: предоставлено Татьяной Морозовой

Четырех победительниц назвали в творческом конкурсе "Маленькая мисс города Тюмени-2022" в Центре татарской культуры. Креативное состязание прошло в шестой раз.

Маленьких мисс выбрали в каждой возрастной категории из 26 участниц от трех до 14 лет. Ими стали пятилетняя Ева Шагиева, восьмилетняя Элеонора Насыбуллина, девятилетняя Наталья Протасова и 14-летняя Ульяна Сизикова.

Все девочки подготовили домашние задания на тему "Мой любимый мультфильм". Были тут и Золушки всех мастей, и танцующая с Чудовищем Красавица. Одна Маша из мультика про медведя на глазах у публики сварила варенье, вторая - спасла волка при помощи огромного шприца, а маленькие мамонтята искали и находили мам на финальных аккордах любимой всеми песни.

Мамы и папы, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры выходили на сцену вместе с участницами и помогали перевоплощаться в сказочных героинь и творить чудеса.

"Наш конкурс многонациональный – армяне, русские, татары – все друг друга поддерживали. Воспитание патриотизма и уважения к другим культурам через творческие нативные образы – это одна из главных задач мероприятия", - подчеркнула основатель конкурса Виолета Кураш.

По ее словам, так масштабно конкурс прошел впервые, выйдя из камерного формата на 12-14 человек. В этом помог фонд "Путевка в жизнь". Важной социальной составляющей стало бесплатное участие в нем детей из малообеспеченных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей, а также ребят с ОВЗ.

Подготовка длилась полтора месяца. В нее входили различные мастер-классы. Например, мамы попробовали танцы на пилонах, а девочки – занятия в гамаках.

"Все участницы подготовленные и очень боевые! Они подарили публике всплеск эмоций и адреналина, выступили просто бомбически!" - отметил ведущий мероприятия тюменский актер Иван Филиппов, который покорил Москву и снялся в сериале "По колено".

Тем, кто планирует в дальнейшем связать свою судьбу со сценой, он посоветовал никогда не бросать начатое, не останавливаться на достигнутом, идти вперед и добиваться поставленных целей. Всем землякам он пожелал, несмотря на сложности, быть всегда в хорошем настроении, поддерживать физическую форму и не болеть.

Победительница в группе от 9 до 11 лет Наташа Протасова выступила на конкурсе в качестве сьютмейкера и фурсьютера (портного и модели) одновременно. Девочка придумала, создала и представила зрителям, которых, к слову, было около 200 человек, костюм в стиле фурсьют – из искусственного меха, созданный по образу выбранного персонажа.

"Это выдуманное животное, которое живет внутри тебя или в другом мире. Во мне, к примеру, живет раптор. Меня злить не надо, потому что можно его разбудить. На пацанах я это опробовала, они со мной уже не связываются", - пояснила Наташа.

Конкурс завершился финальным дефиле в бальных платьях и награждением. Все участницы получили дипломы, каждая мисс - подарки от организаторов и партнеров праздника.

Инна Кондрашкина