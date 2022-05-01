Команда Visit Tyumen сняла ролик о майской Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ролик о Тюмени в мае сняла команда Visit Tyumen. Видео опубликовали в социальных сетях. Создатели приглашают туристов посетить региональную столицу.

Героиня ролика — девушка, которая уже побывала в областном центре. "Весна в Тюмени распускается белым цветом яблонь, запах которых окутывает весь город. Ранним утром весь город только для тебя, а вечером ты наслаждаешься красивым закатом. Здесь люди такие душевные, что кажется, будто знаешь их тысячу лет. Тюмень подарила мне чувство тепла, которого так не хватает в последнее время. Здесь уютные улицы, светлые люди и прекрасный яблоневый май, от которого такое нежное поэтичное настроение", — говорит она.

На кадрах видео "Расскройте свои теплые чувства в Тюмени!" запечатлены сердце города, мост Влюбленных, набережная, японский сад в центре "Астра", заведения областной столицы, экскурсии на двухэтажном автобусе.

Инна Пахомова