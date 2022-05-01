В Тюменской области 11 социальных объектов возводят по предоплате

Telegram-канал Александра Моора Telegram-канал Александра Моора

Компании, занятые возведением 11 социальных объектов в Тюменской области, получили предоплату в размере более 1,5 млрд рублей. Таким образом начала работать региональная мера поддержки строительной отрасли, которая позволяет менять условия госконтрактов и предусматривать авансовые платежи исполнителям.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем Telegram-канале.

"Эти средства направлены на строительство пяти школ в Тюмени и Тюменском районе, двух детских садов в областной столице, Центра гимнастики в Тобольске, Центра культуры и досуга в селе Гусево Тюменского района. Авансирование стройматериалов и оборудования позволяет не останавливать возведение социальных объектов в новых экономических условиях, когда поставщики настаивают на стопроцентной предоплате. У строительных предприятий необходимых для этого средств до нашего решения не было", - сказал глава региона.

Правительство Тюменской области продолжает рассматривать заявки от строительных организаций на получение авансов для возведения соцобъектов.