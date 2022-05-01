Юрий Зазуля: на конкурсе "Лидеры России" я научился быстро настраивать коммуникацию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Быстро настраивать коммуникацию – один из навыков, который получил проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля во время суперфинала конкурса "Лидеры России". Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" победитель, он выиграл в треке "Наука".

"Нам давали семь минут времени на знакомство и две минуты на то, чтобы мы могли понять друг друга, а после выполнить определенную задачу. Благодаря этому появилось много знакомых и друзей из разных городов. С некоторыми мы уже договорились на плотную коммуникацию, на воплощение своих идей. Будем работать на благо нашего вуза", - отметил Юрий Зазуля.

В течение четырех дней в рамках конкурса наставники из крупных компаний давали участникам задания. Юрий Зазуля вместе с другими конкурсантами разрабатывал стратегию для Тульской области. В результате проект признали лучшим, а организаторы рекомендовали его для внедрения.

"Также был ряд вопросов, которые не связаны с научной деятельностью, по которой мы шли. Они о предпринимательстве, промышленности, но я все ответил, у меня получилось! По итогам полномочный представитель УФО Владимир Якушев дал нам наставления, большой заряд бодрости и уверенности в себе. Сказал, чтобы мы не останавливались на достигнутом, а шли вперед", - отметил проректор по экономике и финансам ТИУ.

Все участники суперфинала получили гранты в размере 1 млн рублей на продолжение образования. Юрий Зазуля собирается реализовать денежные средства уже летом.

Напомним, что в суперфинале четвертого конкурса управленцев "Лидеры России" победило четыре тюменца.

Виктория Макарова