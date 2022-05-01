В лаборатории ТИУ производят уникальный нефтяной воск

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Команда специалистов Тюменского индустриального университета под руководством профессора Вячеслава Агаева работает над созданием альтернативных методов получения воска из нефтепродуктов.

Научно-исследовательская лаборатория нефтепродуктов и нефтехимии ТИУ на данный момент единственная в стране занимается производством нефтяного воска, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций университета.

Нефтяным воском называют группу сложных органических веществ, которые по физическим свойствам подобны в какой-то мере пчелиному воску. Оригинальные технологии изготовления воска из нефтепродуктов для термодатчиков и микроактюаторов, которые предлагают тюменские ученые, востребованы в самых различных отраслях промышленности и уже применяются в отечественном авиастроении.

Ежегодно лаборатория ТИУ производит на коммерческой основе около килограмма нефтяного воска, но ученые уверены, что способны изготовить гораздо больше. Малое количество воска, если он правильно изготовлен, по словам Вячеслава Агаева, влияет на работу больших технических средств и систем.

"Наши технологии востребованы во многих отраслях промышленности и сферах человеческой жизни – авиа и космическом строении, в биомедицине и микрохирургии, даже в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, -сообщил он. – При этом производство воска из нефтепродуктов очень бюджетное. В основном, средства требуются на проведение хроматографического анализа компонентов".

Ученые ТИУ готовы к сотрудничеству и нацелены на то, чтобы результаты их труда, получившего высокую оценку научного сообщества, нашли применение во многих отраслях российской промышленности.